Il finto coming out di Casillas e i trogloditi del pallone

È bufera su Iker Casillas dopo inout: "Sono gay", aveva scritto su Twitter l'ex portiere, poi però la rettifica: "Mi hanno hackerato l'account, chiedo scusa alla comunità LGBT". La sua versione però non ha convinto il ......e Carles Puyol per i post di oggi in cui hanno(con l'ipotesi hackeraggio in piedi) di avere una relazione omosessuale: 'Iker Casillas e Carles Puyol, scherzare e prendere in giro ilout ...Josh Cavallo è il primo giocatore a fare coming out ed è furioso con Casillas e Puyol per i post di oggi: "Irrispettosi e deludenti" ...Gabriel Garko dopo il coming out si è definito "gay da sempre". Ma chi sono le sue finte ex fidanzate famose Gabriel Garko è il celebre attore italiano che ha fatto coming out rivelando la propria om ...