Ex Empoli | Viti | ecco il primo gol in Francia VIDEO

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il Nizza vince per 3-2 contro il Troyes anche grazie al difensore italiano Mattia(ex), che segna in apertura uno splendido gol...

Proprio l'attaccante dell', al 68', ha offerto un buon pallone a Colombo, che non ha però ... 39' Colombo (I), 55' Fujio (G) ITALIA: Caprile; Scalvini (63' Canestrelli), Pirola,(90' ... Ex Empoli: Viti, ecco il primo gol col Nizza VIDEO Il difensore ha segnato il suo primo goal in Ligue 1 con la maglia del Nizza: la rete è arrivata alla sua quinta presenza ...