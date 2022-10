Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più | le immagini della fuga d’amore in bici

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Personaggi Tv,insieme sui social –e il nuovo compagno in giro in, tra sorrisi e battute divertenti. Nessuno si sarebbe mai aspettato che così presto i due prendessero a condividere momenti privatiloro storia appena nata. Sprazzi di quotidianità che fanno sognare i fan, che sui social si lasciano andare a grandi complimenti. Insomma i due non sipiù, si mostrano insieme alla luce del sole. E lainlascia ben sperare che tra i due la relazione sia ‘serissima’. Leggi anche l’articolo —>escono allo scoperto: i due paparazzati insieme in strada ...

e Iannone non si nascondono più e sui social si sono mostrati durante una loro romantica fuga in bicicletta.Iannone si sono concessi una passeggiata romantica in bici e sui social non hanno mancato di condividere alcuni momenti trascorsi insieme con i fan.Iannone: la fuga d'...Procede a gonfie vele la storia d'amore traIannone che, su Instagram, si mostrano tra alberi e colline in una passeggiata in bicicletta. 'Bonazza' diceper richiamare l'attenzione della cantante romana che, però, invece ...Elodie e Iannone non si nascondono più e sui social si sono mostrati durante una loro romantica fuga in bicicletta.Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Elodie e Andrea Iannone che, su Instagram, si mostrano tra alberi e colline in una passeggiata in bicicletta. «Bonazza» ...