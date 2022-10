Elisabetta Gregoraci | le foto in bianco e nero sono una bomba!

(Di lunedì 10 ottobre 2022), leinuna bomba: la conduttrice sembra una dea, davvero stupenda.continua ad incantare i suoi tantissimi fan, sempre estasiati dalla sua bellezza splendente. Sempre attiva sui social, questo è un periodo d’oro per la conduttrice calabrese; tra attività lavorativa e novità in amore, sembra davvero L'articolo proviene da Leggilo.org.

Le italiane L'ultima in ordine di apparizione è stata. La showgirl ha pubblicato una serie di storie in libera uscita serale. Per l'occasione ha optato per la tuta nera di ...La scorsa estate sono circolati tantissimi rumor sul fatto cheavrebbe ritrovato nuovamente il sorriso al fianco di un uomo. Tuttavia le conferme non sono mai arrivate dalla diretta interessata, che ha sempre preferito glissare su tutta ...Elisabetta Gregoraci manda in tilt la rete, lo scatto senza vestiti è da perdere la testa! I suoi ammiratori sono senza parole ...Chi pensa che lui abbia vita facile si sbaglia di grosso e lui ha voluto essere chiaro. E' stato molto diretto e senza giri di parole ha messo i puntini sulle i.