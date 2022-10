Elenoire Ferruzzi inviperita | “Che figura di mer*a” | con chi ce l’ha la vippona VIDEO

Leggi su direttanews

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La gieffina asfalta un concorrente, urla in giardino davanti a tutti: la situazione è fuori controllo, non si sopportano(Mediaset Infinity)La gieffinainizialmente si era appoggiata molto su Luca Salatino. Una sbandata iniziale le aveva fatto immaginare di poter far nascere una storia d’amore all’interno della Casa del GF Vip. La delusione successiva ha fatto sì che lei perdesse stima in Luca, tanto da allontanarsi definitivamente. In questi giorni, dall’altra parte, Salatino si è iniziato a sentire come un topo in gabbia: non riuscendo ad aggrapparsi emotivamente a nessuno, la situazione ha iniziato a farsi pesante per lui, dall’animo così genuino e affettuoso. Il ragazzo così ha dichiarato più volte di voler andare via. L’uscita però non c’è ancora stata, nonostante ci sia il ...