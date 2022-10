(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ancora una vittoria per Novakche a Nur Sultan, in Kazakhstan, batte in finale Stefanos Tsitsipas, centra il titolo numero 90 della carriera e ottiene la matematica qualificazione per le ...

Ancora una vittoria per Novakche a Nur Sultan, in Kazakhstan, batte in finale Stefanos Tsitsipas, centra il titolo numero 90 della carriera e ottiene la matematica qualificazione per le finali Atp di Torino. Quindicesima ...... al quale hanno partecipato, tra gli altri, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Novak: tre ... nonostante gli ottimi rapporti che sici siano tra Utemuratov e tennisti di origine russa come ... Djokovic dice 90 e allarga il mappamondo. Berrettini a Firenze per le Finals Un infortunio arrivato sul più bello ha interrotto la splendida sfida tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev nella semifinale del torneo Atp 500 di Astana, in Kazakistan. Il tennista russo, dopo aver pe ...L'insetto da poco scoperto vicino alla città di Ljubovija, in Serbia, si chiamerà Duvalius Djokovici. L'ha annunciato il dottor Nikola Vesovic, un ricercatore associato presso l'università di Belgrado ...