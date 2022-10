Creattiva Bergamo fa il botto | 48mila visitatori in fiera

(Di lunedì 10 ottobre 2022). L’edizione autunnale difesteggia la promozione a ‘internazionale’ con un grande successo di pubblico: benle appassionate che hanno partecipato alla 26ª edizione indel salone di Promoberg dedicato alle arti manuali. L’appuntamento autunnale aha interessato 15mila mq al coperto del polo fieristico; 218 le imprese presenti, provenienti da 15 regioni italiane e da 11 paesi stranieri. Il buon afflusso – con arrivi da tutta Italia e (in crescita) anche da diversi paesi europei – è iniziato già dalla prima delle quattro giornate di apertura (giovedì 6 ottobre), con un incremento in particolare nel week end. Molte le visitatrici che si sono organizzate in gruppi, chi con macchine private, chi un autobus. Gli arrivi ...

Parte così Carlo Conte , direttore operativo di Promoberg, nel presentare la 26esima edizione di, dal 6 al 9 ottobre alla Fiera di. Un must per le appassionate " perché gli uomini ...... arricchiti dalla presenza delle bancarelle firmate dae di altre realtà dell'artigianato ... La domenica sono in programma i racconti in inglese a cura della Scuola Kids&Us- Language ...In fiera. Si è conclusa domenica 9 ottobre l’edizione numero 26 del Salone dedicato alle arti manuali. In crescita gli appassionati che arrivano da altre regioni e dai Paesi stranieri. Successo per le ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...