Calciomercato Juventus | risolto il problema difensivo | con lui si sta sicuri

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Lasembra aver deciso come risolvere il; la società dovrebbe aver scelto il nuovo centrale di difesa. Nel corso della sessione di mercato estiva laha fatto un cambiamento piuttosto importante a livello: via de Ligt, passato al Bayern Monaco e dentro Bremer strappato all’Inter in un vero e proprio duello di mercato. Operazione che, almeno al momento, sta sorridendo ai bianconeri visto il rendimento dell’ex Torino. Tra i nuovi acquisti, infatti, il centrale è sicuramente tra i migliori; ilè che Allegri non sembra aver ancora definito una vera e propria gerarchia per quanto riguarda il suo compagni di reparto. Ecco perché non è da escludere l’arrivo di un nuovo centrale con la società che sembra aver già scelto il ...