ATP Firenze 2022 | un acciaccato Giulio Zeppieri perde all’esordio contro Celikbilek

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Si conclude al primo turno l’avventura diall’ATP 250 di. L’azzurro classe 2001 (n.170 del ranking), che è entrato nel tabellone principale del torneo tramite wild card, ha perso sul cemento italianoil turco Altug(n.230 al mondo) con un netto 6-3 6-2 in appena un’ora e 9 minuti di gioco. La partita è stata sicuramente condizionata dai problemi alla schiena di, con l’azzurro che è stato anche costretto a chiamare il fisioterapista a metà secondo set.sfiderà agli ottavi di finale il vincente della sfida tra il francese Richard Gasquet e lo statunitense Brandon Nakashima. Pronti, via e arrivano praticamente subito (nel terzo gioco) due palle break per. Il suo avversario però riesce ...

Nulla da fare per Giulio Zeppieri al primo turno dell'250 di. A vincere è il turco Altug Celikbilek che vola agli ottavi di finale battendo il romano con il punteggio di 6 - 3 6 - 2, anche se la partita nel secondo set è stata viziata da un ...Così Matteo Berrettini , ospite allo stadio Franchi per Fiorentina - Lazio, è pronto a scendere in campo nel torneodiper andare a caccia di punti preziosi in otticaFinals di Torino ...Zeppieri perde in due set contro il turco Celikbilek, numero uno di Turchia. L’italiano si è infortunato nel corso del secondo set, perdendo ogni speranza di rimonta.Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha reso omaggio al campione di tennis, romano di nascita, ma tifoso viola da sempre ''in segno di amicizia, stima e gratitudine'' ...