ATP Firenze 2022 | c’è Carballes Baena per Berrettini | avanza Karatsev

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Parte quest’oggi il torneo ATP di, primo di due appuntamenti tennistici consecutivi sul suolo, o meglio sul cemento, italiano. Giornata che vedrà tre italiani impegnati con le due wild card Francesco Maestrelli e Giulio Zeppieri che saranno impegnati rispettivamente con lo statunitense J.J. Wolf ed il turco Altug Celikbilek ed il qualificato Flavio Cobolli pronto ad affrontare il francese Corentin Moutet, ma prima dell’onda azzurra si sono svolte due partite. In una di queste, Matteoera spettatore assai interessato. Il romano, seconda testa di serie, conosce adesso il suo avversario al secondo turno, e sarà lo spagnolo Robertoche ha superato facilmente il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros. Per la prima volta i due contendenti si affrontavano al di fuori della terra rossa e ...

Francesco Passaro (numero 9), Giulio Zeppieri (numero 16), Flavio Cobolli (numero 17) e Francesco Maestrelli (numero 19) si ritroveranno insieme questa settimana all'"UniCreditOpen", l'...Djokovic è decimo nella PepperstoneLive Race To Turin, la classifica basata sui risultati ... e Matteo Berrettini, che questa settimana sarà di scena alOpen. Nella corsa è entrato infatti ...che questa settimana sarà di scena al Firenze Open, ATP 250 trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Nella corsa è entrato infatti anche lo statunitense Taylor Fritz che grazie al ...Si vanno definendo gli otto qualificati per le Nitto ATP Finals di Torino, in programma dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour. (ANSA) ...