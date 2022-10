Arisa irriconoscibile si mostra così e spiega ai fan perché l’ha fatto

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Molto attiva sui social,si è spessota in mille modi e momenti diversi: stavolta ha stupito davvero tutti,! Oltre alle sue canzoni, a decretare il successo diè sicuramente la sua personalità per nulla banale. Da quando è diventata una star della musica, si è sempre distinta anche per i suoi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Il nuovo look della cantante stupisce tutti i suoi fan. Le sue foto sui social spopolano e lei stessa postandole spiega quali sono i suoi 'punti di forza' dopo un dimagrimento ... Arisa irriconoscibile, com'è oggi: una clamorosa trasformazione Molto attiva sui social, Arisa si è spesso mostrata in mille modi e momenti diversi: stavolta ha stupito davvero tutti, irriconoscibile!