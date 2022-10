Strage in A4 | nessun segno frenata | ipotesi malore

(Di domenica 9 ottobre 2022) Non ci sarebbero tracce dinel punto dell'incidente di venerdì sull'autostrada A4, nel tratto San Donà-Portogruaro, in cui hanno perso la vita sei tra volontari e componenti della cooperativa Centro 21 di Riccione. Il particolare emerso dai rilievi, riportano i quotidiani locali, fa propendere per l'di undel conducente del furgone, l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi.

Non cerchiamocolpevole. Massimo era una persona fantastica. Era con noi dal 2014, quando aveva concluso il suo percorso politico come sindaco. Dedicava tutto se stesso al Centro 21. Siamo e ...... mezzi obsoleti che viaggiano senza controllo , ma anche molta disattenzione e soprattutto...Donà dove in serata sono giunti i familiari partiti da Riccione non appena la notizia della. ...SAN DONÀ (VENEZIA) - «È stato un incidente, solo un incidente stradale, di responsabilità non ce sono. Dio non ha voluto cogliere solo un fiore, ma tutto il mazzo.Aperto un fascicolo per omicidio stradale colposo. Non si faranno autopsie: il pm ha già concesso il nulla osta per i funerali ...