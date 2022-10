Serie A | sfida decisiva per l’esonero | già allertati i sostituti

Leggi su rompipallone

(Di domenica 9 ottobre 2022) Partita delicatissima quella di questo pomeriggio tra la Salernitana di Davide Nicola e il Verona di Gabriele Cioffi. Entrambe le squadre attraversano una crisi di risultati che se si dovesse protrarre potrebbe portare aldei due tecnici. Secondo Tuttomercatoweb.com, sul fronte campano il presidente Iervolino non è per nulla contento delle ultime prestazioni della sua squadra, e in caso di sconfitta avrebbe già preso contatti con alcuni tecnici, su tutti Claudio Ranieri e Daniele De Rossi. Nicola Salernitana Situazione molto simile in casa Verona, dove l’allenatore Gabriele Cioffi è reduce da tre sconfitte consecutive, ed è chiamato alla vittoria per continuare la sua avventura in gialloblu. Anche per lui l’ombra delincombe, con Paulo Sosa nome numero uno per sostituirlo. Fabrizio Cocchiarone