Running | Campionato Italiano | titoli a Moroni e Giannecchini nei 100 km

(Di domenica 9 ottobre 2022) Si sono chiusi i Campionati italiani dei 100 chilometri sul circuito del Valentino a Torino, con il secondo successo tricolore per Federicatra le donne e di Francescoal maschile. Nella 100 km delle Alpi vince la riminese del Gs Gabbi, classe ’72, che chiude in 7h47:24, firmando la migliore prestazione nazionale SF50 e tornando in possesso del titolo assoluto. Tra gli uomini il 31enne dell’Atletica Virtus Lucca prevale in 7h10:29 con mezzo minuto di vantaggio nei confronti del torinese Silvio Bertone, autore della migliore prestazione italiana master SM55 con 7h40:36. SportFace.