Quale auto guida Pierfrancesco Favino? La scelta è inaspettata

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tra gli attori più amati in assoluto c’è certamente. Da personalità seguitissima, tante sono le curiosità sul suo conto. Una riguarda la suavettura? Il cinema italiano ha sempre messo in luce grandissime personalità. Negli ultimi anni, questo settore ha visto sempre più interpreti che hanno rubato l’occhio e l’attenzione. Tra questi c’è sicuramente l’attore classe 1969 romano. Fonte foto: Ansaè stato protagonista di tantissimi film che hanno dato pienamente conoscenza del suo talento. In ogni apparizione, infatti, ha concesso dei lavori a dir poco straordinari. Cosa che lo rende, oggi, uno degli interpreti più importanti del panorama italiano. Sia sul piccolo che sul grande schermo, ...

LA NAZIONE

L'indirizzo sbagliato Una misura di- protezione delle escort è rappresentata dall'indirizzo ...risposta si dà "Sono impacciati, sembra che non conoscano il sesso. Quello vero. Capita che ...... alnon vanno, perché non vogliono tradirmi. E prima di comprare chiedono se voglio venire a ... 'Piuttosto uso l'per spostarmi'. Il marito Roberto purtroppo è deceduto nell'ottobre di sei ... Notte di terrore per un gruppo di ventenni, auto assalita da tre uomini armati di martello Le auto rubate in Italia sono una triste realtà del nostro Paese, ma nessuno poteva immaginare che il modello in vetta fosse un'utilitaria.Le auto a zero emissioni vengono sempre classificate in base all’autonomia, ma cosa si sa sulla loro efficienza Ecco quelle a listino che consumano meno ...