Paola Barale | la confessione dell’ex di Marco Bellavia | «Single | ma il sesso non manca»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 9 ottobre 2022)è felice. Nonostante siada ormai sette anni, dopo la rottura con Raz Degan, la showgirl 55enne non sembra intenzionata a cercare l’amore. E così in un’intervista al settimanale di gossip F. è pronta a rivelare anche dei dettagli piccanti. «Ilnon. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto che, però non cerco, mi diverto con quelli sbagliati», aprendo anche alla possibilità di un’avventura con un’altra donna «Se dovesse capitare, non mi precludo niente».e felice «Mi sono accorta che la vita daè meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci», ha spiegato laal magazine di gossip. La conduttrice televisiva spiega di come si svolgono le sue giornate tra ...