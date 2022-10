Lukic salva il Torino al 90' | contro l' Empoli finisce 1 - 1

Torino a trazione anteriore, che riesce a trovare negli ultimi minuti la rete del pareggio, grazie al rinvio goffo di Luperto e alla deviazione vincente di, che con un pò di fortuna mette in ...... aver colpito un palo ed essersi visto annullare due gol, il Torino sial 90' da una sconfitta quasi certa con l'Empoli. Allo stadio Olimpico una carambola surisponde al momentaneo ...Lukic all'ultimo respiro, il Toro si salva proprio al 90' e fa 1-1 contro l'Empoli: un rimpallo vincente del serbo permette ai granata di tornare a far punti dopo tre sconfitte di fila. Il ...Vicario e Luperto sbagliano il disimpegno, la palla sbatte sul corpo di Lukic e assume una traiettoria beffarda che va ad infilarsi in rete I toscani si sono portati in vantaggio ad inizio ripresa gra ...