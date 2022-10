Ligue 1 | 5a vittoria di fila del Monaco | Viti segna col Nizza e il Lorient vola a -1 dal Psg LIVE Rennes-Nantes

Festeggiava lanel gran premio, non il secondo Mondiale, assegnatogli da cervellotiche ... 4 - 0 CALCIO -1 21:00 Angers - Marsiglia 0 - 3 CALCIO - SERIE B 20:30 Cosenza - Como 3 - 1 ...casalinga anche per il Deportivo Cuenca, 2 - 1 sul Barcellona SC nella Liga Pro seconda ...00 Haka - HJK 17:00 FRANCIA1 Montpellier - Monaco 13:00 Angers - Strasburgo 15:00 Brest - ...Nizza e Troyes si sfidano per la decima giornata di Ligue 1 2022-2023: il match è in programma domenica 9 ottobre dalle ore 15:00 ...Neymar e compagni non vanno oltre lo 0-0 in trasferta. Sergio Ramos espulso alla fine del primo tempo. L'Ajaccio sbanca il Vélodrome ...