Inter | Inzaghi sceglie il portiere titolare | non ci sarà più nessun dualismo

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’vince seppur soffrendo a Sassuolo e riporta un pò di serenità in tutto l’ambiente nerazzurro. Ora testa e cuore che puntano dritti alla partita di ritorno contro il Barcellona che arriverà presto. Nel frattempo Simonesembra avere le idee chiare per il ruolo del. Ilche prevedeva Handanovicin campionato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Serie A i top e flop della quarta giornata Bonolis commenta la Juventus di Andrea Pirlo Juventus, il futuro è ancora in difesa., non cambi mai, offerti 50 milioni di euro per De Vrij. La situazione attuale Bergomi su Dzeko: “Sa lavorare bene la palla, ma rispetto a ...