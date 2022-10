Formula 1 | GP Giappone 2022 | a che ora vedere la gara in differita su TV8 Tutti gli orari

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dopo ladi domenica scorsa, ecco che torna la1, questa volta sul circuito di Suzuka, in. E il calendario, come sempre, tra prove, qualifiche evera e propria è stato vasto: da venerdì 7 sta andando in scena la F1, a tre anni di distanza dall’ultima volta in. Ma a che ora e dove seguiregli step in diretta televisiva o in? A che ora e dovele prove libere e qualifiche del GPCon il fusoo, per noi italiani seguire questo GP è un po’ difficile, ma non impossibile. Tutto è iniziato venerdì 7 ottobre con le prove libere: alle 5 (ora italiana) la prima sessione, poi alle 8 la seconda. Ieri, invece, alle 5 (sempre ora italiana) è stata la volta della ...

Carlos Sainz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'incidente al primo giro del GP del2022 di1 : ' Sono cose che succedono in queste condizioni, non vedevo niente . Ho provato ad uscire nella scia di 'Checo', ma quando sono uscito ho trovato un pezzo con più acqua, ...Queste le dichiarazioni di Mattia Binotto in collegamento telefonico con Sky Sport nel corso del GP del2022 di F1 . Il team principal della Ferrari, che non si trova a Suzuka, ha poi ...Carlos Sainz è finito a muro all'inizio del Gran Premio del Giappone, complice l'aquaplaning. Lo spagnolo ha raccontato quanto gli è accaduto in pista: "Sono cose che succedono in queste condizioni ...Domenica di Suzuka amara per Sainz, costretto al ritiro dopo aver fatto testacoda in avvio di gara in Giappone. Per il pilota spagnolo è ritiro forzato, con la sua F1-75 danneggiata dall'impatto col m ...