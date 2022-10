Barcolana 2022 | tutto quello che c’è da sapere sulla regata più affollata del mondo

(Di domenica 9 ottobre 2022): percorso, faro della Vittoria e streaming Oggi, domenica 9 ottobre 2021, va in scena la, lapiùdel, che si svolge nel Golfo di Trieste. All’evento, 54esima edizione, parteciperanno tantissime imbarcazioni. Alle 10,30 la partenza. All’edizione numero 54 sarà presente anche Rai Canone che proporrà ‘Un abbonato in prima fila’ insieme alla Marina Militare: saranno sei i fortunati ragazzi che saliranno a bordo della Amerigo Vespucci nel porto di Venezia e scenderanno a Trieste dopo la navigazione notturna per assistere alla. Una esperienza straordinaria che verrà seguita da Raiplay con una ospite di eccezione: Veronica Maya. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Percorso Il ...

... Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli ore 01:20 Vela: La(replica) ore 03:30 Pallavolo Femminile: Campionati MondialiSeconda Fase: Cina - Belgio (replica) *** Si potrebbero verificare delle ...... il veliero Amerigo Vespucci, in occasione dellaa Trieste, la XXVI edizione dell'evento '... Madrina dell'edizionesara' la Principessa Tana Ruffo di Calabria scelta per il suo impegno ...E' la Barcolana all'insegna della sostenibilità, la numero 54, che conta 1.614 iscritti e alla quale darà il via la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci. (ANSA) ...E' la Barcolana all'insegna della sostenibilità, la numero 54, che conta 1.614 iscritti e alla quale darà il via la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci. (ANSA) ...