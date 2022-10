Anche Selvaggia Lucarelli ha un cuore | in lacrime per il suo Lorenzo a Ballando

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 9 ottobre 2022) E chi si sarebbe mai aspettato di vederepiangere alla prima puntata dicon le stelle dopo l’esibizione del suoBiagiarelli? Non perchè la giornalista non abbia uno sia di pietra come qualcuno pensa e sostiene, ma perchè in fin dei conti,e Anastasia erano scesi in pista per ballare una innocente bachata. Forse le parole nel video, forse il carico emotivo, forse tutta l’emozione di quella attesa o la felicità di vedere la persona che ami fare qualcosa di bello! Chi lo sa! Lanon ci ha spiegato il motivo del suo pianto. Ma è stato sicuramente molto emozionante vederla commossa in quel modo ed emozionata mentreinvece, in modo stoico, cercava di resistere nonostante fosse ...