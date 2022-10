Verso Juve-Milan | Allegri può centrare un record negativo del 1994

ilBianconero

(Aggiornamento di Matteo Fantozzi) PADRONI DI CASA FAVORITI!Stabia Picerno , in diretta ... Vespe frenate nella loro corsail vertice della classifica dall'ultima sconfitta in casa del ...Commenta per primo Questo pomeriggio a partire dalle 18 a San Siro il Milan affronterà la Juventus nel big match della 9a giornata di campionato. Ecco alcune statistiche e curiosità. Dal suo arrivo al ... Verso Juve-PSG: Allianz Stadium già sold out! Adesso il numero 14 juventino si è ristabilito e sarà in campo dal primo minuto al fianco di Vlahovic. 12:04 - ALLEGRI VERSO IL 4-4-2 - La Juventus, in questo momento, è in ritiro a Milano e si sta ...16:23 - Oggi Juventus in campo con le maglie bianconere, come si evince dal video pubblicato dalla Juventus su Twitter: Sabato pomeriggio a San Siro pic.twitter.com/IUxFpebymq ...