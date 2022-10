Tennis | entry list 2022 Atp e Wta | tutti i partecipanti torneo per torneo

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tutte ledei tornei della stagionetica Atp e Wta. Da Novak Djokovic a Rafael Nadal, con Daniil Medvedev e Alexander Zverev pronti a diventare sempre più grandi. Punto interrogativo sulle condizioni di Roger Federer, mentre piena fiducia agli azzurri Jannik Sinner e Matteo Berrettini, determinati a confermarsi in Top 10 ma non ad accontentarsi. Occhi puntati anche sul femminile, con Barty numero uno del mondo insidiata da Sabalenka e non solo. Tanta attesa anche per le nuove leve, su tutte Emma Raducanu. Non dimentichiamo poi le azzurre, con Camila Giorgi e Jasmine Paolini a guidare il movimento. Questo e altro caratterizzerà la stagione, di seguito leaggiornate ogni settimana. Clicca i link sottostanti per accedere alle ...

Ubitennis

...Roger Federer aldurante la Laver Cup, il campione svizzero ha giocato il suo ultimo match in coppia con Rafael Nadal all'Arena di Londra. Infine, va segnalato l'ingresso di una newall'...Al momento sta svolgendo la riabilitazione a Monaco per il problema al tallone destro, e sta sfruttando questo periodo di pausa dalper stare vicino alla moglie Eliana Svitolina nelle sue ... ATP Entry List: niente Firenze per Nardi e Lehecka, Monfils salta anche Napoli The World Veterans Tour Prospectus is featuring events open to players 40 and over with seven age categories. Men’s & Women’s Singles and Doubles (Doubles events are encouraged but not required to ...Mancano otto giorni all'inizio del tabellone di qualificazione Atp 250 Tennis Napoli Cup, previsto per sabato 15 ottobre,il torneo si giocherà alla Rotonda Diaz e i campi del Tc Napoli fino a domenica ...