Spezia | i convocati di Gotti per il Monza

...che arrivano alla sfida dopo un doppio 4 - 0 in campionato maturato contro Cremonese e. ... Idella Lazio Portieri: Magro, Maximiano, Provedel; Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic,...Alcuni dei miei giocatori sono statiin nazionale e due alle Olimpiadi di Abu Dhabi dove ... approdando per le trasferte a La, Reggio Emilia, ma anche Ginevra, Abu Dhabi e chissà dove ...Tutto pronto all’U-Power Stadium di Monza dove lo Spezia, fischio d'inizio alle 15 di domenica 9 ottobre, ha l’obiettivo di ottenere il primo risultato utile in trasferta, sfatando il tabù di questo i ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...