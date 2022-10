Primavera – Milan-Empoli 0-0 | due clamorose occasioni per Lazetic | LIVE NEWS

Commenta per primo Ilospita l'Empoli con due spettatori d'eccezione: al Vismara sono presenti infatti Paolo Maldini e Ivan Gazidis.Commenta per primo La dirigenza delal gran completo è presente al Vismara per seguire la sfida delladi Ignazio Abate che sta affrontando l'Empoli.Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Empoli, match valido per la settima giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri sono in un buon momento: dopo il pareggio ...Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Empoli, match valido per la settima giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri sono in un buon momento: dopo il pareggio ...