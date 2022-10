Meteo ultimi botti poi crollo delle temperature | dall’estate all’inverno

(Di sabato 8 ottobre 2022) Le previsioniper i prossimi giorni. Dal weekend alla settimana cambia tutto, ecco cosa ci aspetta Un ottobre così generoso in termini di sole e caldo era un bel po’ che non si faceva vedere. E finora ottobre è stato meglio perfino di settembre regalandoci un’inaspettata estate. Ma credere che queste ottobrate diventassero la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

...a condizionidi generale stabilità sulla nostra Penisola, garantite dalla presenza di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana. Tale stabilità, spesso accompagnata negligiorni ...... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni, natura, animali Sanità ... di cui però, almeno negli15 anni, nessun sindaco se ne era avvalso, per non gravare nel bilancio ...Cagliari, meteo per Sabato 8 Ottobre 2022. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno, temperatura minima 18°C, massima 25°C ...Previsioni meteo per il 8/10/2022, Acireale. Giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, temperature comprese tra 18 e 25°C ...