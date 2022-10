Lo vogliono Inter e Milan | è derby targato Premier

...più forte del campionato in attacco a pari merito con quella straordinaria titolare dell', ... e non troppo tattica, perchè gli spettatorivedere i goal sempre, e non una noiosa partita, ...... e ritmi molto bassi, con le due formazioni che nonsbilanciarsi e lasciare praterie agli ... La prima direzione invece in massima categoria arriva il 18 maggio 2014 per la sfida Chievo...L'attaccante è stato protagonista di una doppietta, poi ha detto: 'Ho tanta voglia di continuare ad essere determinante' ...Simone Inzaghi soddisfatto della prestazione dell’Inter e sopratutto della vittoria contro il Sassuolo. “Oggi i ragazzi avevano tanta voglia di vincere , e questa voglia ha fatto dimenticare la stanch ...