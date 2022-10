(Di sabato 8 ottobre 2022) Caro Beppe, cari Italians. Amo il. Ogni anno, per lavoro e per turismo, macino migliaia di km fra Intercity, Regionali e Frecce e mi piace da matti. Inleggo, mi rilasso, mi distraggo, mi appisolo, mi godo panorami tra i più svariati, è bellissimo! Detto questo, in virtù della mia affezionata frequentazione delle italiche strade ferrate, vorrei dare ...

italians.corriere.it

Alfano e i presbiteri scrivevano in unarivolta alla città di Castellammare di Stabia , ... presso il Teatro della Parrocchia GesùPastore nel quartiere Moscarella. L'incontro sarà curato ...Inoltre Paoletti, in unaai componenti del direttivo provinciale, ripercorre le tappe della ... In mezzo alcune elezioni provinciali dove sempre abbiamo espresso candidature andate afine, ... LETTERA Buon viaggio in treno | Italians Dal 2005, il 2 ottobre è stata istituita la giornata dei nonni. Un modo per celebrare il loro ruolo e l’importanza all’interno della famiglia e della società ...