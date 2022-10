Incidente sull' autostrada A4 | sale a 7 il bilancio delle vittime | morta Romina | aveva 36 anni

(Di sabato 8 ottobre 2022)a 7 ildel terribileavvenuto ieriA4 all'altezza di San Donà di Piave , in provincia di Venezia : èdopo ore di agonia in ospedale...

Autostrada chiusa Le vittime: disabili, educatori e volontari Le persone decedute nell'sono il conducente, Massimo Pironi , 63 anni, ex sindaco di Riccione, Valentina Ubaldi (22), Rossella ...Riccione piange il suo ex sindaco, Massimo Pironi , e i cinque ragazzi e ragazze disabili morti nel tragico'A4 . Alfredo Barbieri e Rossella De Luca , che da poco avevano festeggiato ...