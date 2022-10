Francia | il vizio di trattarci come una colonia | dalle banche ai migranti | una storia di colpi bassi

(Di sabato 8 ottobre 2022) Quel viziaccio dei francesi diunanon è cosa nuova,. E la «vigilanza» di cui ha parlato la ministra per ergersi a “tutore” del nascente governo italiano guidato da Giorgia Meloni è solo l’ultimo di una serie di episodi. E il “muro” innalzato -ovviamente dalla leader di FdI– e poi dal presidente Mattarella e Mario Draghi: “Fatevi i fatti vostri” nasconde vecchie ruggini. L’attacco delle signore parigine, prima della premier Elisabeth Borne e poi della ministra per l’Ue Laurence Boone rientrano “nella logica del sospetto per imporci un handicap morale e l’idea della grandeur loro e della nostra petitesse”. Va giù molto duramente Renato Farina su Libero. Si tratta di “una tattica tipica delle tribù galliche: la semina della maldicenza a scopo di sudditanza psicologica, usando fake newsmine ...

Secolo d'Italia

