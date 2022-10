Filippo Ganna fa il record dell' Ora a 56 | 792 km

(Di sabato 8 ottobre 2022) A Grenchen il piemontese copre 56,792 chilometri: battuto il precedente primato di 55,548 fatto segnare da Bingham: «Risultato incredibile, oltre le migliori aspettative». E non è finita qui: «Ci riproverò in futuro e non al terminea stagione»

ha stabilito il nuovo record dell'ora nel ciclismo, compiendo un'impresa storica. Il 26enne campione piemontese, sull'anello svizzero di Grenchen, ha realizzato il nuovo primato in 56,792 km. Il precedente primato, stabilito ad agosto, apparteneva al britannico. Il nuovo recordman: Non pensavo di battere Boardman, negli ultimi 5' mi sono mancate le gambe per provare a infrangere il muro dei 57 orari.