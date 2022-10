Ferrari | Leclerc | ' Qualifica complicata | con la pioggia in gara sarà divertente'

Max Verstappen conquista la pole position nel Gp del Giappone di Formula 1 . Sul circuito di Suzuka il pilota della Red Bull chiude in 1'29 304 battendo di un soffio ledi Charles(1'29 314) e Carlos Sainz (1'29 361). Quarta piazza per la seconda Red Bull di Sergio Perez (1'29 709), quinto Esteban Ocon (1'30 165) con la Alpine e sesta la Mercedes di ...Charlesha parlato così dopo il secondo posto in qualifica al Gran Premio del Giappone , diciottesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il monegasco dellaha chiuso dietro al ...Pole, dunque per il pilota della Red Bull, davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz, rispettivamente secondo e terzo. Nel comunicato ufficiale la Fia fa sapere che i commissari, dopo aver ascoltato Max ...Per soli dieci millesimi Charles Leclerc non è riuscito a strappare la pole position dalle mani di Max Verstappen. Ci ha provato fino alla fine il pilota della Ferrari, spesso un attimo dietro a Sainz ...