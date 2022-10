F1 | Verstappen in pole a Suzuka davanti a Leclerc | terzo Sainz

SUZUKA - E' Maxa prendersi laposition nel Gran Premio del Giappone, valevole per la diciottesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. In prima fila con lui ci sarà la Ferrari di Charles Leclerc, ...SUZUKA - Maxconquista laposition nel Gran Premio del Giappone, diciottesimo appuntamento stagionale della Formula 1. In prima fila con lui ci sarà la Ferrari di Charles Leclerc, mentre l'altra ...Max Verstappen conquista la Pole nelle qualifiche del GP del Giappone a Suzuka ma è sotto investigazione. Leclerc manca la Pole per 10 millesimi, Sainz è terzo a 57 dall’olandese. Gran qualifica per ...Sarà Max Verstappen a partire davanti a tutti nel GP del Giappone, quint'ultimo appuntamento della stagione di Formula 1. Per l'olandese si tratta della quinta pole position della stagione: questa vol ...