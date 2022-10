Calciomercato Inter e Juve | scambio lampo targato Klopp

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ildintus edvicino ad una svolta, in vista della sessione invernale di gennaio:ci mette lo zampino In attesa di scendere in campo contro Milan… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Calciomercato.com

... con cui ha disputato un'ottima stagione collezionando 15 presenze in campionato e 2 in coppa, scendendo anche in campo nelle Qualificazioni di Champions League contro gli andorrani dell'Club d'...Il format rimane intatto: dalla redazione di.com, Federico Targetti e Francesco ... Si parte con la puntata di Francesco per il sabato: Sassuolo -X a 4.15 Bologna - Sampdoria X a 3. Inter, nuovo obiettivo se parte Gosens | Mercato Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Inter, l’amministratore delegato Antonello ha parlato sul palco del Wired Next Fest. Come riportato dal portale Calcioefinanza.it, l’AD Corporate nerazzurro ha esordito dicendo “La pandemia ha ...