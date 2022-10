Buone notizie per Mourinho | il calciatore ci sarà con il Lecce

(Di sabato 8 ottobre 2022)in casa Roma e per Josèche potrà nuovamente contare su Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso dopo il lavoro differenziato degli ultimi giorni, oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Il capitano della Roma era stato bloccato a causa di un fastidio muscolare al flessore ma adesso è recuperato ed ha partecipato all’allenamento di rifinitura in vista del match contro il. Pellegrini, Roma, Infortunio Adesso toccherà a, spiega Calciomercato.com, decidere se farlo partire titolare oppure se dargli qualche minuto a partita in corso. Qualora il tecnico dovesse optare per la seconda opzione, a partire dal primo minutoNemanja Matic. Domani vedremo qualela scelta del tecnico portoghese, la ...

Roma Giallorossa

Il grande Hirokazu Kore - eda, cantore della famiglia e dei rapporti umani, ce lo racconta con LESTELLE - BROKER, in sala dal 13 ottobre con Lucky Red e Koch Media, film pieno di poesia già in ...Il tecnico biancoceleste registrae cattivedall'infermeria: Niccolò Casale è infatti tornato in gruppo con i compagni dopo un riscaldamento a parte, mentre Mario Gila e Alessio ... Roma, buone notizie per Mourinho: Pellegrini si allena con il gruppo Serie A: ennesimo infortunio muscolare, il tecnico lo perde per la partita di campionato. Una vigilia di campionato che non riserva buone notizie per un tecnico di Serie A: un giocatore si è fermato ...(ANSA) - ROMA, 08 OTT - La sfida in casa della Fiorentina di lunedì sera si avvicina, e dopo la giornata di riposo concessa ieri da Maurizio Sarri ai suoi ragazzi dopo il pareggio europeo contro ...