Bologna-Sampdoria | le formazioni ufficiali | Gabbiadini dal 1?

Leggi su 11contro11

(Di sabato 8 ottobre 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la 9a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì, coadiuvato come assistenti da Prenna e Lombardo, e dal quarto uomo Feliciani. VAR e AVAR saranno rispettivamente Banti e Bresmes. Calcio d’inizio alle 20:45 allo Stadio “Renato Dall’Ara” di. Entrambe in un momento delicato della stagione,si affrontano questa sera alla disperata ricerca dei tre punti. La compagine emiliana dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic e l’approdo in panchina di Thiago Motta, hanno guadagnato solo una vittoria ai danni della Fiorentina, perdendo poi contro Empoli e Juventus. Nell’ultimo turno in casa dei bianconeri, i felsinei sono stati ...