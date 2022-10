Ti salvo la cena | la pasta ‘tutto insieme’ è pronta in 5 minuti | non dovrai sporcare neppure la cucina

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Avete mai provato latutto insieme? Si tratta di una ricetta semplice e veloce, ma con un tocco di originalità! Questa ricetta riflette la tradizione italiana pur mantenendo al tempo stesso quel tocco di creatività e originalità che no guasta mai! Foto da CanvaLatutto insieme, come lo si può dedurre dal nome stesso, è fatta per essere degustata in compagnia, con la propria famiglia e/ con gli amici. Perciò, cosa aspettate? Se volete stupire i vostri cari non dovete fare altro che continuare a leggere e seguire attentamente la ricetta passo dopo passo. Vedrete, non ve ne pentirete! Latutto insieme Quanti di noi amano un bel piatto di, magari uno di quelli tradizionali, ma a volte abbiamo bisogno di aggiungere un accenno creativo e unico nel suo genere. Ebbene, questa ricetta potrebbe fare ...