Stile | pose | scelte di vita | la Duchessa del Sussex copia spudoratamente la moglie di Edoardo VIII E' impossibile negarlo

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Meghan Markle e Wallis Simpson, duchesse a confronto. L’ex attrice americana sembra aver preso a modello la donna per cuirinunciò al trono. (foto: IPA/Getty) “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova” diceva Agata Christie. E Meghan Markle e qui a confermarlo. Perché se finora l’idea che ladelricordasse, in qualche modo, Wallis Simpson, era solo un’ipotesi, ora non vi è più alcun dubbio. Gli omaggi alla tanto chiacchieratadi Windsor non si contano più. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU MEGHAN MARKLE Meghan ed Harry: i nuovi ritratti ufficiali A distanza di poche ore dal ritratto diffuso da Carlo e Camilla insieme a William e Kate («i nuovi Fab Four» li chiamano adesso) Meghan Markle e il principe Harry hanno voluto ...

'Intorno a Putin non c'è mai stato un culto della personalità in senso classico, in Russia. Grande attenzione è stata sempre posta a prendere le distanze da iniziative come la pubblicazione di calendari con Putin ritratto nelle..." Intorno a Putin non c'è mai stato un culto della personalità in senso classico, in Russia. Grande attenzione è stata sempre posta a prendere le distanze da iniziative come la pubblicazione di calendari con Putin ritratto nelle...