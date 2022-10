Sospendete la Lucarelli | bomba su Ballando | la voce che umilia Selvaggia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L'annuncio della partecipazione di Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di, all'interno della nuova edizione dicon le stelle ha sollevato molte polemiche. Non solo tra i telespettatori, ma anche dal Codacons - l'associazione a tutela dei consumatori. Il motivo? Perchè si parla di conflitto d'interessi. La giornalista infatti fa parte della giuria, che valuta l'abilità dei ballerini in gara, mentre il fidanzato, Biagiarelli, è stato scelto come concorrente del talent di ballo di Rai Uno. La protesta si è scatenata già prima della messa in onda della trasmissione, che è prevista sabato 8 ottobre, e ha trovato subito terreno fertile nel Codacons, che all'Adnkronos spiega: "Gli utenti appassionati del programma sollecitano il nostro intervento sulla scelta della trasmissione di inserire nel cast un ...