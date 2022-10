Piazza Affari | scambi in positivo per Tiscali

Ottima invece la performance di. Poco mosso Francoforte , che mostra un - 0,12%; resta vicino alla parità Londra (+0,03%); sostanzialmente invariato Parigi , che riporta un moderato +0,...I principali indici azionari, che vengono da due sedute in frenata dopo il rimbalzo di inizio settimana, non si allontanano dalla parita':segna +0,3% nel Ftse Mib e Parigi +0,2%. La ...(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Dopo un avvio in leggero calo, Piazza Affari con le altre Borse europee oscilla attorno alla parità: in un clima incerto, l'indice Ftse Mib ha raggiunto una crescita dello ...Primi scorci di seduta in rialzo per Piazza Affari in attesa dei dati del mercato del lavoro Usa. Il Ftse Mib, reduce dal calo dell'1% circa della vigilia, ...