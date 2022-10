Wired Italia

Nel corso della mattinata seguirà l incontro con, astrofisica e dirigente di ricerca all'Istituto nazionale di astrofisica, che parlerà delle innovazioni in campo astronomico , ...... l'antropologo, economista ed ex broker Brett Scott, autore di "Cloudmoney", un saggio che svela i lati nascosti della transizione di una società senza banconote;, astrofisica di ... Patrizia Caraveo al Wired Next Fest 2022 di Milano: “James Webb telescope un gioiello, ma anche Hubble ci serve ancora” Appello al nuovo Governo del Gruppo 2003 per la Ricerca Scientifica che chiede siano mantenuti 2 ministeri distinti uno per Università e Ricerca e ...Jimena Canales, con il libro "L'ombra del diavolo", è la vincitrice del Premio Cosmos 2022. Al professor Guido Tonelli è andato il premio Studenti. (ANSA) ...