Lite supermercato | cliente accoltellato per la fila | è grave - Cronaca - quotidiano net

(Di venerdì 7 ottobre 2022) É accaduto al Dodecà di Napoli, in via Arenaccia. La vittima è un 42enne del posto, ricoverato al Cardarelli con ferite multiple al braccio e al torace. Aggressore è in ...

É accaduto al Dodecà di Napoli, in via Arenaccia. La vittima è un 42enne del posto, ricoverato al Cardarelli con ferite multiple al braccio e al torace. Aggressore è in ...Indagini in corso da parte dei Carabinieri che, tra acquisizione dei video dele testimoni, stanno ricostruendo l'esatta dinamica degli eventi.É accaduto al Dodecà di Napoli, in via Arenaccia. La vittima è un 42enne del posto, ricoverato al Cardarelli con ferite multiple al braccio e al torace. Aggressore è in fuga ...Non ci sarebbero dei motivi importanti alla base di questo gesto. I carabinieri stanno indagando sul caso. Attualmente l'aggressore è in fuga. I ...