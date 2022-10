Flavia Vento ho visto un ufo mi rapiranno il web si scatena

Leggi su people24.myblog

(Di venerdì 7 ottobre 2022)ha spesso parlato degli alieni. «Dicono che noi siamo in mano agli alieni senza saperlo, lo sapevate?», aveva detto in passato.Era tornata in auge dopo la notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, quale presunta ex amante dello storico capitano romanista. «Un giorno parlerò», aveva minacciato. Ma nel frattempo,