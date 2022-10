(Di venerdì 7 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Siamo ad un passo dalla guerra nucleare”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De, in diretta Fb, auspicando il “cessate il fuoco per un mese in Ucraina”. “Dal 24 febbraio c’è stata un’evoluzione sempre più drammatica della guerra in Ucraina – ha sottolineato – abbiamo detto con chiarezza delle grandi responsabilità della Russia nell’aggressione, abbiamo sostenuto l’Ucraina a difendersi dall’aggressione russa. Negli ultimi giorni c’è stata una evoluzione e drammatizzazione inimmaginabile nella guerra in Ucraina. La Russia ha proceduto all’annessione di 4 regioni dell’Ucraina ma soprattutto è iniziata a circolare in maniera preoccupante l’uso delle armi nucleari. Questi due elementi determinano una svolta profondamente diversa e ci obbligano a prendere iniziative di massa a sostegno della pace”. “E’ dovere di ...

anteprima24.it

E il Monza, che ha una rosa importante, non sembra avereintenzione di fermarsi. Inoltre ha ... La squadra diGotti però ha una classifica tranquilla e non si sono fatte ovviamente delle ...... sembra essere certa che non ci sono sentimenti reali di Riccardo versodelle due dame. L'... Uomini e Donne Lilli Pugliese, ex corteggiatrice diSalatino, si è fidanzata con[...] Lilli ... De Luca: "Nessuna certezza sugli eletti, la colpa è dei Cinque Stelle" I premi ottenuti a Dubai si aggiungono ad altre recenti e importanti affermazioni in campo internazionale a Londra, New York, Bruxelles, Singapore ...Per il giovane pesarese, dopo l'ottimo torneo dio Astana, adesso c'è la possibilità di un'ulteriore esperienza sul circuito maggiore ...