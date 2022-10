La Dinamo da costruire

... le situazioni, analizzare i fatti, gli avversari, quello che stai facendo e cercando di. ... al momento dello stop laera 2, un nono posto per differenza canestri e mai una stagione in ...... Saelemaekers, Kjær, Messias e Calabria, oltre che del portiere francese - faticano a... mentre nel secondo turno è arrivata la vittoria contro i croati dellaZagabria. Dall'altro lato ...TagsDinamoPotrebbe suonare strano dopo tre sconfitte consecutive e un inizio difficile, ma la Dinamo vista ieri sera secondo noi è la migliore ...Piero Bucchi, allenatore della Dinamo Sassari, ha presentato la sfida contro il Malaga in conferenza stampa, valevole per la prima giornata della nuova stagione di Basketball Champions League. In un p ...