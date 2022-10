Juve | Badiashile osservato speciale

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Lantus non ha smesso di pensare al mercato dei difensori e gli scout bianconeri hanno sempre nel mirino Benoit, in scadenza...

Calciomercato.com

Passeggia il Monaco degli ex obiettivi dellaGolovin e, con doppietta di Ben Yedder e gol di Disasi: il Trabzonspor di Marek Hamsik , in 10 dall'11' per l'espulsione di Maximiliano ...Calciomercato, tiene sempre banco l'argomento mercato alla Continassa: i bianconeri sono alla ricerca di un difensore centrale. La Juventus rientra da qualche anno nel novero di quei club che ... Juve, 3 colpi a gennaio per tornare grande | Mercato Nella 3ª giornata della fase a gironi di Europa League i biancocelesti non vanno oltre lo 0-0 in Austria con lo Sturm. I Red Devils vincono 3-2 a Nicosia, crollano Hamsik e Dzemaili ...La Juventus ha un evidente problema con i difensori, visto che Gleison Bremer sembrerebbe essere l'unico già pronto ...