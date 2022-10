Joe Biden grazia i condannati per possesso di marijuana | “Nessuno dovrebbe andare in carcere per averla usata”

(Di giovedì 6 ottobre 2022)per migliaia di americani inperdi. L’ha annunciata Joemantenendo una delle sue promesse elettorali in vista delle elezioni di Midterm. Si tratta di un passo importante, che da un lato apre alla liberalizzazione su tutto il territorio degli Stati Uniti e dall’altro è destinato ad infiammare il dibattito politico tra democratici e repubblicani. “Come ho detto spesso durante la mia campagna presidenziale,essere in prigione solo per aver usato o posseduto. Mpersone in prigione perdiha sconvolto troppe vite e incarcerato persone per comportamenti che molti Stati non proibiscono più”, ha dichiarato ...

Euronews Italiano

firma la grazia per tutti i cittadini americani e residenti che sono stati condannati per possesso di marijuana da tribunali federali. 'Ci sono migliaia di persone che hanno precedenti per ...Svolta storica negli Stati Uniti. Il presidenteha concesso la grazia a tutti i condannati federali per possesso di cannabis . "Mandare persone in prigione per possesso di marijuana ha sconvolto troppe vite", ha comunicato il presidente ... Joe Biden reagisce allo schiaffo diplomatico di Opec+ Il presidente Joe Biden intende concedere la grazia a coloro che sono stati condannati per il semplice possesso di marijuana. Lo riferisce un funzionario dell'amministrazione citato dai media american ...L'Eurocamera chiede all'Europa di "preparare una risposta in caso di attacco nucleare". Kiev: "Liberati 400 chilometri quadrati nel Kherson". Mosca: “Ue in guerra se addestra militari ucraini”. Erdoga ...