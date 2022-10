Brescia-Cittadella | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 6 ottobre 2022)è una partita di Serie B che si giocherà sabato 8 ottobre alle ore 14. La sfida del Rigamonti sarà fondamentale per le Rondinelle che vorranno riprendersi dopo la batosta contro il Bari. Ma contro ilsarà complicato, anche se nelle ultime due gare i veneti hanno incassato due brucianti ko.: leIlschiera un 4-3-2-1. Lezzerini in porta, Mangraviti, Papetti, Adorni e Huard. Bisoli, Labojko e Ndoj a formare il centrocampo. In attacco. Atè, Moreo e Gallazzi.(4-3-2-1) Lezzerini, Mangraviti, Papetti, Adorni, Huard, Bisoli, Labojiko, Ndoj, Gallazzi Moreo, Aye. Allenatore: Clotet. Gorini risponde alcon un 4-3-1-2. In ...

...45 FC Groningen - AZ 1 - 4 20:00 Ajax - Go Ahead Eagles 1 - 1 21:00 FC Twente - Vitesse 3 - 0 CALCIO - SERIE B 14:00 Bari -6 - 2 14:00 Cagliari - Venezia 1 - 4 14:00- Ternana 0 - ...La partitadi Sabato 8 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B- ...Sessione al mattino per le Rondinelle in vista della sfida di sabato contro il Cittadella. Dopo attivazione e riscaldamento, Bisoli e compagni hanno svolto.La partita Brescia - Cittadella di Sabato 8 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B ...