Von der Leyen promette il tetto ai prezzi | ma in Ue è tutti contro tutti

TgLa7 : #Caroenergia, Von der #Leyen: pronti a price cap su gas per elettricità - LaStampa : Emergenza gas, ecco perché l'Italia può restare al freddo quest'inverno. Von der Leyen: 'Pronti a discutere il pric… - rafbarberio : Ursula von der Leyen, una donna mediocre, una politica venuta dal nulla che ha la responsabilità, assieme a Michel… - Giadahsospesap1 : RT @TgLa7: #Caroenergia, Von der #Leyen: pronti a price cap su gas per elettricità - tra_mon : RT @Vito68122235: Video Ecco i famosi strumenti di cui parla la Von Der Leyen spiegati da una Ucraina che e' contro Zelensky. -

La stessa presidente UrsulaLeyen ha parlato della necessità di soluzioni europee". La riunione dell'Ecofin ha dato infine l'ultimo semaforo verde per la direttiva sul salario minimo in Ue. ...Lo ha detto la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen intervenendo al Parlamento europeo riunito in plenaria per discutere gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Il ...La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo giorni di silenzi in cui ha lasciato la scena a Paolo Gentiloni e Thierry Breton entra in campo e parla a tutto campo delle ..."Dobbiamo considerare i prezzi del gas anche al di là del mercato dell'elettricità. Un simile tetto ai prezzi del gas deve essere concepito in modo adeguato per garantire la sicurezza dell'approvvigio ...